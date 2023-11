Am Weg zur Bank verlor Mann sein ganzes Erspartes

Ein finanzielles Drama erlebte ein 44-Jähriger in Bruck an der Leitha. Der Mann wollte das Ersparte seiner Familie im Wert eines kleinen Neuwagens auf das Konto einzahlen. Das Geld trug er in einem Kuvert bei sich. Doch bei der Bank sollte dieses nie eintreffen. Denn der Weinviertler holte zuvor noch den Nachwuchs von einer Kinderbetreuungsstätte ab. Am Rückweg zum Auto musste er feststellen, dass der Briefumschlag verloren gegangen war.