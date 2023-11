ÖSV-Hoffnung meldet sich zu Matterhorn-Abfahrt fit

Training in Sölden

Inzwischen ist „Mäggy“ wieder fit und fiebert ihrem ersten Saisoneinsatz entgegen. „Ich werde nächste Woche bei der Abfahrt am Matterhorn die Trainings und die interne Qualifikation bestreiten“, erzählt die 22-jährige Heeressportlerin, die sich in den letzten Tagen mit den ÖSV-Abfahrerinnen in Sölden vorbereitet hat. „Ich freue mich schon sehr und hoffe darauf, einen Startplatz für die Rennen zu ergattern. Aber das tut jede Läuferin, die in der Quali dabei ist.“