Am Matterhorn könnten sechs Ländle-Girls starten

Ob die Herren diesen Samstag und Sonntag die zwei Weltcupabfahrten am Fuße des Matterhorns fahren können, ist in Anbetracht der Wetterprognosen fraglich. Und auch für die Damen in der nächsten Woche sind die Voraussagen - besonders für die Trainingstage - nicht berauschend. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt.