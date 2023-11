Anzengruber droht jetzt Abwahl als Vize-Stadtchef

Erster Pumptrack-Trail in Innsbruck

Mehrheitlich beschlossen wurde ein neuer Mountainbike-Trail in der Rossau. Anzengruber wurde dabei hart kritisiert, weil sich Gemeinderäte von ihm unzureichend informiert fühlten. Wie Sport-StR Elisabeth Mayr erläuterte, wird beim „Arme-Leute-Bichl“ südöstlich vom Baggersee ein neuer Mountainbike-Park errichtet: „Der Park wird für alle Levels etwas zu bieten haben und ergänzt so ideal den recht anspruchsvollen Mountainbike- und BMX-Dirtpark, den wir dort vor fünf Jahren eröffnet haben. Beide Anlagen sind kostenlos zu nutzen. Es wird flowige, mittelschwere und schwerere Passagen geben - so ist sportlich für alle etwas dabei. Kinder und Jugendliche und natürlich auch Erwachsene können ihre Fähigkeiten am Bike auch langsam steigern und sich so vielleicht bis zum Anspruch des Dirtparks auf der anderen Seite des Bichls herantasten. Auch Schulungen können im neuen Park stattfinden.“