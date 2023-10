ÖVP-Vize-BM Anzengruber tritt mit eigener Liste an

Jetzt ist es fix: Was seit Wochen gemunkelt wird, hat der von der Innsbrucker ÖVP verstoßene Vize-Bürgermeister Johannes Anzengruber am Donnerstagvormittag bei einer Pressekonferenz offiziell bestätigt. Er wird bei der Gemeinderatswahl im April mit einer eigenen Liste antreten. Fix mit dabei ist ÖVP-GR Mariella Lutz. Die weiteren Listenmitglieder sollen in den kommenden Wochen und Monaten bekannt gegeben werden. Er spricht von einer „breiten, bürgerlichen Bewegung mit Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Stadtteilen“.