Schule repariert alles | Ein Spiegel

Ein Spiegel. Denn eigentlich, und auch darauf weist Lehrerin Wiesinger hin, hätten sie und ihre Berufskollegen auch noch anderes zu tun… So erinnert sie daran: „Irgendwie lernen unsere Schüler schon lesen, schreiben, rechnen und Deutsch.“ Ja, genau! Bei all diesen Ansprüchen an die Lehrer, meint die Pädagogin und Autorin, sei es auch kein Wunder, „wenn viele Junge dann leider ausbrennen, kündigen oder sich innerhalb des Bildungssystems ein anderes Betätigungsfeld suchen“. Sie selbst unterrichte immer noch gerne. Allerdings möchte sie „uns Erwachsene“ an etwas erinnern: „Kinder und Jugendliche sind ein Spiegel ihrer Familien. Nichts hat so großen Einfluss auf sie wie ihre Eltern.“ Und sie kommt zum Schluss, dass seit der Coronazeit bei vielen offenbar die sozialen Medien die Erziehung übernommen hätten. So zeige sich in Schulen, was außerhalb rasant gewachsen ist: Spaltung und Aggression. Wiesinger: „Was vermittelt so mancher seinem Nachwuchs? Menschen, die anders leben und denken, müssen bekämpft werden. Gewalteskalationen auf der Straße und in Klassen sind keine Überraschung. Unsere Jugend ahmt nach, was zu viele Erwachsene ihr vorleben.“ Wen wundert das?