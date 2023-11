Noch vor Weihnachten fließen die ersten Millionen

Fast auf den Tag genau drei Monate nach der Eröffnung des Sanierungsverfahrens über die Zentrasport Österreich e.Gen. gibt es grünes Licht für den Sanierungsplan der Einkaufsgenossenschaft der Sport-2000-Händler. Am Landesgericht in Wels winkten die Gläubiger das Angebot durch. Schon bald wird die erste Quote überwiesen.