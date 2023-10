Nach Millionenpleite: Autowerkstatt unterm Hammer

Die Internetseite der Auto Nigl Leinweber GmbH in Steyr ist „geschlossen“, der Betrieb selbst hat seit Anfang September zu - jetzt kommt die Ausstattung der Fahrzeugwerkstatt und des Händlers unter den Hammer. Exakt 1271 Posten des in die Pleite gerutschten Autohauses werden am Montag auf der Online-Plattform www.aurena.at versteigert, derzeit können digital bereits Gebote abgegeben werden: Von Reifen über Werkzeug, Biertischgarnituren und Hebebühnen bis hin zu Autos ist das Angebot für Interessierte auch breit gefächert.