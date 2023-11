„Der Neusiedler See ist mehr als nur ein See“

Dort hakte Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner bei der Buchpräsentation ein: „Der Neusiedler See ist mehr als ein See. Es ist seine Vielfältigkeit, die ihn so einzigartig macht - als Erholungsgebiet und als Naturraum.“ Für Dorner ist klar: „Eine Austrocknung des Sees, wie das manche Experten propagieren, ist kein Thema! Wir unternehmen alles, um den See in all seinen Facetten nachhaltig abzusichern.“