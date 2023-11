Mörder auf Straße: Kreml „soll sich entschuldigen“

Kreml-Spitze soll kein schönes Leben haben

Man dürfe nicht länger schweigen, richtet sie via Telegram an die Russen. „Wenn wir den Mund halten, dann finden wir uns einfach damit ab, dass solche Mörder bei uns auf den Straßen herumlaufen“, konstatiert Popowa. „Leitet das an die Medien weiter, die ihr konsumiert. Sie sollen darüber berichten.“ Kreml-Sprecher Dmitri Peskow solle gefragt werden, ob eine solche Entscheidung angemessen sei. Die Politiker des Landes dürften nicht in Ruhe leben. Vielmehr müssten sie sich vor dem ganzen Land für ihre „Helden“ verantworten.