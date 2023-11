Wie ein „falscher Arzt“ ins LKH Knittelfeld kam

Gegenüber der „Kleinen Zeitung“ betonte Primar Jagoditsch, dass mit Sicherheit kein Schaden an Patienten entstanden sei. Der „Arzt“ habe zu Beginn seiner Basisausbildung keine eigenverantwortlichen Tätigkeiten übernommen. Der 34-Jährige kommt ursprünglich aus einem anderen Bundesland und lebt in der Obersteiermark. Er dürfte einen beruflichen Hintergrund in der Pflege haben und ist offenbar schon wegen Betrugs vorbestraft - auch seinen Strafregisterauszug dürfte er gefälscht haben.