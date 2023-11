Trump lehnt Selenskyjs Einladung in die Ukraine ab

Zu diesem Zeitpunkt sei es einfach „nicht angemessen“, in die Ukraine zu reisen, erklärte der republikanische Präsidentschaftskandidat am Montag gegenüber dem konservativen Fernsehsender Newsmax. Er habe zwar „großen Respekt gegenüber Präsident Selenskyj“, doch der 77-Jährige will mögliche „Interessenskonflikte“ vermeiden.