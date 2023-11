Selenskyj lädt Trump in die Ukraine ein

Die Einladung an Trump ergeht übrigens zu einer Zeit, in der aktuelle Umfragen in den traditionell umkämpften US-Staaten den Unternehmer, der derzeit in mehreren Strafprozessen auch gegen die Justiz zu kämpfen hat, in Wahlumfragen vor Amtsinhaber Biden sehen. Bis zum November 2024, wenn der nächste US-Präsident gewählt wird, ist noch viel Zeit, doch sollte bereits jetzt scheint die Führung in Kiew sich über abnehmende Unterstützung - vor allem durch die Republikaner - zu sorgen.