Wahlkarten kommen erst mit Verspätung

Die Karten seien zu spät verschickt worden, lautet der Vorwurf an den zuständigen Zentralausschuss. Dessen Vorsitzender Bernd Gollackner (FCG/ÖAAB) sagt dazu: „Dass hunderte betroffen sind, entspricht nicht den Tatsachen. Es stimmt aber, dass es bei der Versendung Verzögerungen gegeben hat.“ Am Freitag habe man die Karten zur Post gebracht. Ob sich eine rechtzeitige Stimmabgabe für jeden Wahlberechtigten ausgeht, ist also offen.