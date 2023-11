Fan-Randale: Was einem Lehrer vorgeworfen wird

Am Dienstag trafen sie sich zu einem zweistündigen Sicherheitsgipfel in Liebenau. Es war ein „konstruktives Gespräch“, betonten danach alle Seiten. Konkrete Lösungen konnten aber natürlich nicht präsentiert werden. Ein Konzept für die Eingänge zum Stadion und für die Fansektoren soll erarbeitet werden, bauliche Maßnahmen werden notwendig sein - diese sollen „im Laufe der kommenden Monate“ realisiert werden, so KPÖ-Beteiligungsstadtrat Manfred Eber.