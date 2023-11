Grazer Derby: Wie konnte die Lage so eskalieren?

Das Sicherheitskonzept entsprach jenem vom letzten Jahr. Wir waren damals schon mit der Situation nicht glücklich, wurden aber von Sturm, der Exekutive und dem ÖFB massiv dazu gedrängt den Sturmfans die Nordtribüne zu überlassen. Für Auswärtssektoren gibt es umfassende Vorschriften und bauliche Vorkehrungen, die eine Situation wie am Donnerstag erschweren sollen. Diese fehlen auf der Nordtribüne natürlich und wenn davor noch unter dem frenetischen Jubel der Sturmfans zur Gewalt angestachelt wird, dann kommt das noch erschwerend hinzu.



Insgesamt waren 190 Ordner im Einsatz. Mögliche Mängel bei der Einlasssituation werden gerade mit dem Sicherheitsdienst evaluiert, rechtfertigen aber keinesfalls den Raubüberfall auf unseren Fanshop. Nach der Hassrede in der Gruabn wäre eine Warnung seitens des SK Sturm für alle Beteiligten hilfreich gewesen, diese wurde jedoch unterlassen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Nordtribüne bei Gewaltbereitschaft der dort untergebrachten Fans in dieser Form ungeeignet ist. Ein Mitwirken der Exekutive im Stadion wäre sicherlich diskussionswürdig.



Generell möchten wir festhalten, dass wir auch die Situation vor dem Stadion stets kritisch gesehen haben, nach Einschätzung von Exekutive und Vertretern des SK Puntigamer Sturm jedoch keine Gefahr für sogenannte „normale“ Fans bestehen würde, da von diesen seitens der Sturm-Hooligans keine Gefahr drohe. Das erwies sich als Fehleinschätzung und man muss sich nun die Frage stellen, wie die GAK-Fans in Zukunft unversehrt zum Spiel und wieder heimkommen.