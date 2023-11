Fan vor Champions-League-Kracher niedergestochen

Ein Fan des französischen Fußball-Klubs Paris Saint-Germain ist in der Nacht zum Dienstag in Mailand niedergestochen worden. Am Abend vor der Begegnung beim AC Milan in der Champions League sei der 34-jährige Franzose von einer Gruppe von Milan-Anhängern angegriffen worden und habe mehrere Stichwunden erlitten, wie mehrere italienische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Zuvor war es zu einem unübersichtlichen Gerangel zwischen PSG- und Milan-Fans gekommen.