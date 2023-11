Krebskranke sah ihre Lieblingsband noch ein Mal

Familie wartete schon daheim

Leider überkamen die Kranke schon nach wenigen Liedern so starke Schmerzen, dass sie nicht bis zum Ende der Show bleiben konnte. Zurück im Pflegeheim wartete bereits die versammelte Familie, um ihre Mutter, Oma und Freundin wieder in Empfang zu nehmen. Trotz des frühen Endes war Franziska überglücklich, ihre beiden Lieblingskünstler noch einmal persönlich getroffen zu haben. Die „Rollenden Engel“ haben nun mitgeteilt, dass Franziska verstorben ist - ihr letzter Wunsch war noch in Erfüllung gegangen.