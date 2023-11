Obama zum Nahen Osten: „Niemand hat saubere Hände“

„Wir sind alle Komplizen“

Obama appellierte in seinem Beitrag auch an die US-Bevölkerung, sich nicht nur mit Gleichgesinnten zu unterhalten, sondern auch mit jenen zu diskutieren, die konträre Ansichten hätten. Beide Seiten zu verstehen, könnte helfen, den Konflikt zu lösen. In diesem Zusammenhang müsse man auch anerkennen, dass „niemand saubere Hände“ habe. „Wir alle sind in irgendeiner Art und Weise Komplizen“, so der Ex-Präsident, der betonte, dass er sich seit dem jüngsten Aufflammen der Gewalt andauernd frage, was er als Präsident noch hätte tun können, um einer Lösung des Konflikts zwischen Palästinensern und Israelis näherzukommen.