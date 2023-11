Israel will Hamas-Tunnel jetzt direkt attackieren

In der Offensive zur geplanten Vernichtung der Terrororganisation Hamas will Israels Armee jetzt die nächste Stufe starten. Die Streitkräfte seien bereit, Hamas-Kämpfer direkt in ihren unterirdischen Tunneln und Bunkern im nördlichen Gazastreifen anzugreifen, kündigte Militärsprecher Richard Hecht am Montag an.