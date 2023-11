Nackter Mann lag verletzt neben brennendem Auto

Fremdverschulden wahrscheinlich

Ermittelt wird in alle Richtungen, aktuell könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Verletzte zuvor entführt und an entlegener Stelle in der Nähe einer Weinschenke ausgesetzt wurde. Die Tatort- sowie die Mordgruppe des Landeskriminalamtes sind vor Ort im Einsatz. Es wird derzeit von Fremdverschulden ausgegangen.