Elisabeth P. (39): Auf eigenem Reiterhof ermordet

Sie kannten sich aufgrund ihrer politischen Funktionen bei der FPÖ, kamen sich irgendwann näher, wagten eine geheime Liaison - die in einer tödlichen Tragödie endete. Sie, Elisabeth P. (39), eine Reitstallbesitzerin aus dem Waldviertler Dorf Aschen, den sie vor zehn Jahren eingerichtet hat, liebte das Leben und offenbar (neben ihrem Gatten) einen Mann, der ihr am Ende des Tages zum Verhängnis wurde. Was war passiert? In der Nacht auf Sonntag wurde P. als abgängig gemeldet.