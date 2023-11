Vereitelter Anschlag: Terroristen unter sich

Zu der ungeplanten Begegnung zwischen den beiden IS-Fanatikern kam es in der auch durch islamistische Sittenwächter in die Schlagzeilen gekommenen Millennium City in Wien Ende 2019. Damals war der spätere Wien-Attentäter nach einer 22-monatigen Gefängnisstrafe – weil er sich dem Islamischen Staat in Syrien anschließen wollte – enthaftet worden.