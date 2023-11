Wenn schon für das Einkaufen Geld verlangt wird

Die Edelgreißlerei von Herwig Ertl ist wohl der erste Lebensmittelladen in Österreich, der fürs Einkaufen allein Geld verlangt. „Lange habe ich darüber nachgedacht, ob ich diesen Schritt wagen sollte, nun setze ich die Idee mit einem besonderen Konzept um“, so Ertl, der den Kunden dabei als „Personal-Shopper“ rund zwei Stunden zur Seite steht, mit ihnen nicht nur Produkte verkostet, sondern ihnen auch die Geschichten hinter den Lebensmitteln vom Burgenland bis in den Piemont erzählt.