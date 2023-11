Rätsel um mysteriösen Brand in leerem Wohnhaus

Der Knall einer Explosion ließ Sonntagabend die Bewohner in der Donaustraße in Korneuburg zusammenzucken. Wenig später schossen bereits Flammen durch ein Fenster im Erdgeschoss eines unbewohnten Wohnhauses. Doch damit nicht genug: Im Innenhof wartete auch noch ein in Vollbrand stehender Pkw auf die alarmierten Einsatzkräfte. „Die Sicht im betroffenen Gebäude war durch den dichten Rauch stark eingeschränkt“, berichten die Florianis. Dennoch gelang es, rasch den Brand zu bekämpfen. Zwei Atemschutztrupps durchsuchten zudem das gesamte Gebäude auf weitere Brandherde.