Privatjet und Diamanten aus Zelle heraus bestellt

Genauer: Er soll versucht haben, zwei Diamanten bei einem Juwelier in Wien zu kaufen - mit einem stolzen Wert von rund 2,5 Millionen. „Er wollte Steine mit der besten Farbe und besten Reinheit“, erinnert sich die Händlerin vor Gericht als Zeugin an die Anfrage per E-Mail zurück. Sogar einen Besuch im Geschäftslokal gab es. Dann verlief der Kontakt mit dem Angeklagten im Sand. Was die 34-Jährige nämlich nicht wusste: Der Mann verbüßte gerade eine Haftstrafe im Gefängnis, für den Termin nutzte er einfach einen Freigang.