Jetzt wartet ein vorgezogenes Abstiegsfinale

Nichts wurde es aus den erhofften Punkten für Frauen-Bundesliga-Aufsteiger SPG Lustenau/Dornbirn im Duell mit der Wiener Austria. In der Generali-Arena gingen die Vorarlbergerinnen zwar mit 1:0 in Front, am Ende jubelten aber die Damen in Violett. Nun liegt der Fokus der Ländle-Truppe ganz auf kommendem Samstag.