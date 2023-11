0:4-Cup-Blamage erwies sich als Energieschub

Markus Mader soll Trainer bleiben

Es waren sehr berührende und persönliche Sätze, die Markus Mader im Sky-Interview sagte. Unter anderem kritisierte er Medienvertreter, die nur darauf warten würden, dass er seinen Job als Austria Lustenau-Coach verliere und immer wieder entsprechend „nachbohren“. Dass dahinter aber ein Mensch und eine Existenz steht, sei völlig egal. Hauptsache, die Schlagzeile stimme.

Auf persönliche Nachfrage meinerseits bestätigte Mader, dass ihm das ganze wie eine Hetzjagd vorkomme. „Ich bin wahrscheinlich jene Person, die in Vorarlberg in dieser Hinsicht momentan am meisten im Fokus steht.“ Verständlich, dass dies tiefe Spuren hinterlässt. Vor allem bei einem Menschen, der für Bodenständigkeit steht und dessen Fußballkarriere nicht vom jahrelangen (abgezockten) Profitum geprägt war. Mader fordert von den Journalisten ganz einfach Respekt und den hat er auch verdient. Es ist selten genug, dass einer seine Gefühlswelt dermaßen offenlegt und sich auch nicht scheut, ehrlich seine Meinung zu sagen. Noch rarer ist es in der völlig durchgetakteten Welt des Fußballs geworden, dass man als Journalist einen Trainer jederzeit anrufen kann und sich nicht mühsam an die Presseabteilung wenden muss, um dann ein paar Standardsätze zu bekommen.

So gesehen wünsche ich mir, noch viele beruflichen Gespräche mit Markus Mader als Lustenau-Trainer führen zu können.