Über die Arlbergstrecke rattern wieder die Züge

In Summe haben die ÖBB somit im heurigen Jahr 18 Millionen Euro in die Arlbergstrecke gesteckt. Zuletzt war in Vorarlberg eine Diskussion darüber entbrannt, ob das Land in Sachen ÖBB-Investitionen zu kurz kommt. Elmar Hartmann, Präsident der hiesigen Industriellenvereinigung, hatte in diesem Zusammenhang den zuständigen Landesrat Daniel Zadra (Grüne) direkt attackiert: „Es liegt in seiner Verantwortung, Projekte voranzutreiben, sich im Bund für diese einzusetzen und Gelder zu lukrieren. Wenn man aber keine ausgearbeiteten Projekte hat, kann man auch keine einmelden und somit auch kein Geld bekommen.“