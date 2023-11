28-Jähriger attackierte Freundin mit Fußtritten

Am Sonntagmorgen eskalierte eine Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Elisabethvorstadt. Ein Paar geriet in einen Streit, bei dem es zu Handgreiflichkeiten kam. Die 42-jährige Frau stürzte zu Boden. Der Mann attackierte sie mit Fußtritten - mehrfach, wie ein Zeuge (61) aussagte, der sich in der Wohnung aufhielt.