Kampfansage gegen die Kriminalität an Wildtieren

Und was ist mit der Fallenjagd?

Bis Dienstag, 7. November, läuft noch die Frist zur Begutachtung des neuen Jagdgesetzes für Oberösterreich. Dann beginnt die Ausschussarbeit im Landtag daran. Mehr Härte gegen das illegale Erlegen von besonders geschützten Wildtieren ist gewiss zu begrüßen. Zugleich wandert die Pflicht, Lebendfallen regelmäßig zu überprüfen, von der Fallenverordnung ins Gesetz, sie wird also aufgewertet und extra betont. Das ist wichtig, zumal es erst kürzlich in Oberösterreich Funde toter Tiere in Lebendfallen gegeben hat.