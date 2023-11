Grandiose Galanacht mit Tiroler Herzensmenschen

Da tat es richtig gut, auf Menschen zu treffen, die das Herz am rechten Fleck haben. Sich mit ihnen zu unterhalten. Frauen, Männer, Jugendliche, die Zufriedenheit ausstrahlen, obwohl sie nicht Millionen am Konto haben. Die mit Werten ausgestattet sind, die in der heutigen Zeit leider oftmals verloren gegangen sind. Mit Werten, die man auch mit noch so viel Geld nicht „kaufen“ kann. Und so war es ein Abend voller Emotion, Dankbarkeit und Demütigkeit. Gegenüber diesen Menschen. Diesen Vorbildern für die Gesellschaft, die sich für andere engagieren, oft nur für ein einfaches Danke. Wir, die „Kronen Zeitung“ haben an diesem Abend einige dieser „Gesellschaftsengel“ vor den Vorhang geholt, ihnen laut und aufrichtig Danke gesagt. Und wir werden das im kommenden Jahr wieder tun. Aber nicht nur, weil es einem selbst sehr guttut.