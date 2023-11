„Weihnachten darf wieder Spaß machen“

In wenigen Wochen beginnt sie, die besinnlichste Zeit des Jahres. Für den Großteil der Vorarlberger fängt der Stress und die Hektik dann erst an: Hab ich das richtige Geschenk für die Schwiegermutter? In welchen Farben dekoriere ich den Weihnachtsbaum und was kommt an Heiligabend auf den Tisch? „Es gibt eine Vielzahl an Kleinigkeiten, die jedes Weihnachtsfest komplett ruinieren können und man regt sich jedes Jahr wieder aufs Neue darüber auf“, so Sandra Aberer.