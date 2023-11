Der tiefe Fall des Finanzjongleurs René Benko

Die Holding zählt mit einer Bilanzsumme von zuletzt 27 Milliarden Euro zu den wichtigsten Immobilien- und Handelskonzernen Europas; sie hatte jedoch, bis vor Kurzem, über Jahre keine Bilanzen veröffentlicht. Und damit Spekulationen befeuert, Signa würde mit gewisser Absicht Strafzahlungen an das Gericht leisten, um nur ja keine tieferen Einblicke in den mittlerweile finanzmaroden Konzern zu erlauben. Zuletzt war bekannt geworden, dass bei der Signa Holding im Geschäftsjahr 2022 ein Bilanzverlust von 505 Millionen Euro in den Büchern steht; zugleich schnellten die Verbindlichkeiten von 634 Millionen auf rund zwei Milliarden in die Höhe. Detail am Rande: Die Gesamtschulden der Gruppe dürften sogar jene der Stadt Wien übersteigen.