Rasiermesser-Räuber gab Beute im Laufhaus aus

Ganz in Schwarz und mit einem Rasiermesser als Waffe war ein vorerst unbekannter Täter am 23. Oktober in eine Bankfiliale in Schwertberg (OÖ) gestürmt. Mit einem Müllsack voll Geld flüchtet er. Nun allerdings klickten die Handschellen. Von der Beute ließ der 23-jährige Täter aber wenig übrig.