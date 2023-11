Gestrandete schwedische Fähre in Hafen geschleppt

Die Fähre „Marco Polo“, die vor der schwedischen Ostseeküste gestrandet war, ist erfolgreich in den Hafen der Stadt Karlshamn gebracht worden. Alles sei undramatisch und nach Plan verlaufen, sagte ein Sprecher der Küstenwache am Donnerstag. Bereits am Vortag war das Schiff vom Meeresboden befreit und in tiefere Gewässer gebracht worden.