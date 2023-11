St. Pölten ist der klare Favorit fürs Spitzenspiel

Mehr Spitzenspiel-Routine

Dennoch sieht Altach-Coach Bernhard Summer die „Wölfinnen“ als Favoritinnen: „Sie stehen zum zweiten Mal in Folge in der Champions League-Gruppenphase, das sagt schon einiges über ihre Stärke. Zudem haben sie mehr Erfahrung, was Spiele um die Tabellenführung angeht.“