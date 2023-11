Anfang - Weil jeder Tag ein neuer Beginn sein kann

Jetzt hat sie ihr erstes Buch geschrieben. Der Titel: „Anfang - wie das Strahlen der Sonne“. Aber was will sie den Menschen mitgeben, warum hat sie ihre Gedanken in einem Buch verewigt? Bei der Präsentation im Domizil in Gols, erklärte sie es ihren Gästen: „Weil ich andere Menschen gerne mit meinen Worten berühre“, so die Golserin.