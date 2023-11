Polizei ermittelt nach Autobrand in Wels

In der Nacht auf Donnerstag stand ein Kombi in Wels-Pernau fast vollkommen in Brand. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle, doch nun beschäftigt der Fall die Polizei: Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen. Erst in der Nacht auf Mittwoch war in Linz ein Mercedes mutwillig angezündet worden.