Nächstes Debakel für Austria Lustenau im ÖFB-Cup

Alles ging schief

Bereits nach 25 Minuten lag man mit 0:2 hinten. In der Folge versuchte die Elf von Markus Mader zwar das Heft in die Hand zu nehmen. Kam auch zu guten Offensivaktionen, scheiterte aber an der Stange oder am eigenen Unvermögen. So vergab Baden-Frederiksen (33.) aus drei Metern völlig freistehend. Das zeigt, wie tief Lustenau in der Krise steckt. Das Unheil setzte sich nach der Pause fort. Dario Grujcic (55.) bugsierte den Ball ins eigene Netz und selbst ein Elfmeter, den Namory Cisse (84.) vergab, wurde nicht verwertet.