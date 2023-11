Lange Pause droht: Muss ÖFB-Kicker unters Messer?

Am Dienstag fehlte der Österreicher im Aufgebot der Wolfsburger beim 1:0-Sieg gegen RB Leipzig im DFB-Pokal. „Es ist so, dass er morgen nach Österreich zur Untersuchung fliegen wird. Erst dann wissen wir genau, was gemacht werden muss. Wir gehen davon aus, dass er jetzt länger ausfallen wird“, wird Niko Kovac am Dienstag vom „kicker“ zitiert.