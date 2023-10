DFB-Pokal: Wolfsburg gegen Leipzig ab 18 Uhr LIVE

Der VfL Wolfsburg steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals vor einer schwierigen Aufgabe. Am Dienstagabend ist Titelverteidiger RB Leipzig zu Gast bei den zuletzt in der Bundesliga kriselnden Truppe von Trainer Niko Kovac. Die Leipziger sind seit 13. Mai 2021 oder zwölf Spielen im Pokal ungeschlagen, holten zwei Pokal-Triumphe in Folge.