Mordalarm: Eltern fanden nach Urlaub toten Sohn

Bereits die zweite Bluttat in Tirol

Erst am Montagabend hatte es in Tirol Mordalarm gegeben. In einer Wohnung in Fieberbrunn (ebenfalls Bezirk Kitzbühel) wurde die Leiche eines 54-jährigen Einheimischen entdeckt. Der Tote wies Stichverletzungen im Hals auf. Ein 45-Jähriger, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, wird dringend verdächtigt, den Mann im Zuge eines Streits getötet zu haben.