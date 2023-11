„Wie Begegnung mit Tod zu besserem Leben führte“

Ein Gefühl wie in einem frischen Daunenbett

Im selben Augenblick umfing mich eine wohltuende Wärme, so wie ich sie aus meiner Kindheit kannte - man liegt in einem weichen, duftenden frisch gewaschenen Daunenbett, und durch das offene Fenster blitzen die ersten morgendlichen Sonnenstrahlen. Dabei wird einem in dieser wohligen Situation bewusst, dass endlich die ewig langen Sommerferien begonnen haben. In diesem schwer in einen Zeitrahmen zu fassenden Moment fühlte ich mich schmerzfrei, sicher, gut aufgehoben, beschützt und pudelwohl.