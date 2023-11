Auch Vierbeiner können im Alter dement werden

Ältere Tiere schwerer zu vermitteln

Diese Pflege im Alter wollen sich viele nicht aufhalsen, betagte Hunde und Katzen gelten in Tierheimen daher als schwer vermittelbar. „Ältere Tiere sind länger da“, berichtet etwa die Chefin des Welser Tierheimes Arche, Barbara Ogris. Zum Glück würden aber manche Menschen gezielt nach solchen Tieren suchen, um ihnen einen schönen Lebensabend zu ermöglichen. So wie die elfjährige Huskyhündin „Sissi“, die im Tierheim Steyr kurz vor der Vergabe steht. Weniger Glück hat Dogo-Argentino-Mischling „Lucy“ (acht Jahre), die in Wels seit sechs Jahren auf einen Platz wartet.