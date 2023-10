Drastische Sparmaßnahmen bei Automobilzulieferer

Der Wind am Arbeitsmarkt scheint wieder rauer zu werden. Auf der anderen Seite des Rheins, in Widnau, fegen derzeit orkanartigen Böen durch die Hallen der Automobilzulieferer. In dieser Sparte verzeichnet die SFS Group deutliche Verluste. Lieferprobleme oder ein starker Franken haben dazu geführt, dass die Auftragsbücher nicht mehr so voll sind wie noch vor Jahren.