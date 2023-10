Haft für Tierquäler-Bauer sorgt für viel Aufregung

Es ist die höchste bisher verhängte unbedingte Strafe wegen Tierschutzverstößen in Deutschland: Zwei Jahre und 10 Monate lang muss ein Landwirt aus Bad Grönenbach in Schwaben in Haft. Er hatte kranke Kühe am Hof derart vernachlässigt, dass sie notgetötet werden mussten. „Das ist Ignoranz gegenüber dem Tierschutz“, sagt der Richter in seiner Urteilsbegründung und erhält dafür viel Beifall von Tierschützern.