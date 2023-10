Bullen müssen gegen freche Hartberger alles geben

Doch nun wartet die nächste richtungsweisende Partie. Im Cup-Achtelfinale am Mittwoch gegen Hartberg geht es darum, den Aufwärtstrend fortzusetzen, weiß auch der Kuchler: „Für uns gilt es, Konstanz in unsere Leistung reinzubringen, immer und immer wieder.“ Von seiner Elf, die er im Vergleich zu Samstag nicht groß umstellen will, fordert er einiges ein: „Wir müssen alles in die Waagschale werfen und brauchen eine irrsinnig gute Haltung. Mit unserer Dynamik gilt es, Hartbergs Spiel aufzubrechen.“ Dabei ist den Champions League-Kracher gegen Inter Mailand in einer Woche noch kein Thema: „Tatsächlich haben wir mit Hartberg ein schwieriges Los bekommen. Da ist Inter noch keinesfalls ein Thema bei uns.“