Red Bull Salzburg gegen SCR Altach ab 17 Uhr LIVE

Drei Niederlagen und ein Remis aus vier Pflichtspielen: Red Bull Salzburg sieht sich aktuell mit einer ganz ungewohnten Bilanz konfrontiert. Im Heimspiel gegen SCR Altach will der Titelverteidiger in der 12. Runde der Fußball-Bundesliga am Samstag (17.00 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) auf die Siegerstraße zurückkehren. Das wäre auch wichtig um das erfolgsverwöhnte Publikum zufriedenzustellen, das in den jüngsten drei Heimpartien, zwei davon in der Liga, Niederlagen erlebt hatte.