Gleich zwei Topklubs angeln nach Salzburgs Simic

2021 holte Salzburg den Angreifer für vier Millionen Euro. Nach einem starken Jahr bei Liefering wurde der Stürmer zu den großen Bullen hochgezogen. Dort gelang es Simic aber nicht so richtig Fuß zu fassen. Bereits im Winter wurde er an den FC Zürich verliehen, der große Durchbruch blieb jedoch auch da aus. Viele schrieben ihn ab, ein Wechsel schien wahrscheinlich. Doch mit dem Trainerwechsel änderte sich alles, Gerhard Struber wollte Simic halten. Und setzte, auch weil andere Offensivspieler zu Saisonbeginn verletzt gefehlt hatten, auf ihn. Jetzt klopfen die internationalen Topklubs an.